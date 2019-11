Disponíveis desde Julho nas farmácias, os auto-testes da SIDA chegam sábado às lojas Cactus.

Auto-testes de HIV disponíveis nos supermercados

É o pontapé de saída para a Semana Europeia do Rastreio, no Grão-ducado. Os auto-testes do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) vão estar disponíveis em todas as lojas Cactus do país a partir do próximo sábado. Em menos de 30 minutos, qualquer pessoa pode fazer o autodiagnóstico, sem receita médica.

"Ao incentivar a venda de dispositivos de autodiagnóstico do VIH nos supermercados, o Luxemburgo oferece uma opção de teste complementar do VIH que também ajuda a remover algumas barreiras ao diagnóstico. Uma pessoa que conhece o seu estado de HIV pode adaptar o seu comportamento em conformidade e assim proteger-se a si própria e aos outros", explica o ministério da Saúde luxemburguês em comunicado.

Só em 2018, foram registadas 43 infeções por VIH no Luxemburgo. Um número elevado mas ainda assim inferior aos 60 casos diagnosticados em 2017. Dos casos detetados no ano passado 14 dizem respeito a homens, 4 estão relacionados com o consumo de droga e 21 na comunidade LGBT. Em média houve mais homens infectados do que mulheres. São 31 contra 12.

Semana do Rastreio

Sensibilização e Rastreio são as palavras de ordem da Semana Europeia do Rastreio. No Luxemburgo, sábado, entre as 10h e as 18h o ministério da Saúde vai montar um stand no centro comercial de Belle Étoile e distribuir gratuitamente um teste.

"A coisa mais importante é a consciência. Há uma taxa bastante alta de pessoas que são HIV-positivas e até mesmo hepatite B positiva, mas não sabem disso", sublinha o ministério.

O teste também vai ser disponibilizado durante a próxima semana nos laboratórios privados que aderirem à campanha. Segunda-feira, uma carrinha móvel vai estar nas imediações da Gare entre as 11h e as 15h.