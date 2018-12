A auto-estrada belga que liga Bruxelas ao Luxemburgo, atualmente em obras, vai voltar a contar com duas faixas no troço entre Arlon e Sterpenich, junto à fronteira com o Luxemburgo.

Auto-estrada belga entre Arlon e fronteira luxemburguesa vai voltar a ter duas faixas

"Na direção ao Luxemburgo, as duas faixas vão estar disponíveis com uma velocidade limitada a 90 km/h a partir de 13 de dezembro", refere a porta-voz da autoridade raodoviária da região belga da Valónia (Sofico), Héloïse Winandy.



Quanto ao sentido Luxemburgo-Bruxelas, "vai ser novamente possível circular de acordo com as condições habituais, a uma velocidade de 120 km/h, a partir de 16 de dezembro", acrescenta a porta-voz. As alterações vão ter lugar à noite.



As obras de repavimentação estão atualmente a condicionar a circulação naquele troço da auto-estrada, que faz ligação com a A6, no Luxemburgo. Mas o período de maior dor de cabeça para os automobilistas ainda está para chegar, com o fecho total daquele troço previsto momentaneamente para abril de 2019.



Iniciado no final de setembro, e com um orçamento de 12,6 milhões de euros, as obras visam reabilitar a auto-estrada E25-E411 / A4 entre Arlon e Sterpenich, mas apenas no sentido Luxemburgo.