A inscrição nos cadernos eleitorais está mais facilitada com a abolição da cláusula de residência de cinco anos no país. A eleições decorrem no dia 11 de junho de 2023.

Eleições comunais

Autarcas apelam a estrangeiros para se inscreverem nas listas eleitorais

Autarcas da Cidade do Luxemburgo, de Ettelbruck e de Dudelange apelam à inscrição dos estrangeiros nas listas eleitorais, com vista às próximas eleições comunais, agendadas para 11 de junho de 2023.



