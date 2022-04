Corpo de Sonia Di Pinto, de 46 anos, foi encontrado no domingo de Páscoa. Mulher tinha deixado Itália para trabalhar no Luxemburgo.

Autópsia ao corpo da mulher encontrada morta em restaurante em Kirchberg realizada esta terça-feira

Ana TOMÁS Agressão fatal decorrente de assalto ao estabelecimento onde a vítima trabalhava é uma das hipóteses apontadas, mas autoridades aguardam resultado da autópsia. Sonia Di Pinto, de 46 anos, tinha deixado Itália para trabalhar no Luxemburgo.

A autópsia ao corpo da mulher de 46 anos encontrada morta na cave de um restaurante em Kirchberg, este domingo, é realizada esta terça-feira.

O exame ao cadáver da mulher, imigrante italiana que trabalhava num restaurante da Avenida J.F. Kennedy, onde foi encontrada sem vida, será um dos principais elementos da investigação e da reconstrução dos acontecimentos. Os peritos vão também analisar das imagens captadas pelas câmaras de vigilância, noticia a televisão estatal italiana, RAI.

Tal como noticiado na segunda-feira, a hipótese avançada para a morte de Sonia Di Pinto é uma agressão fatal resultante de um roubo ao restaurante, que, adianta a RAI, terá corrido mal. Em causa estaria uma quantia de três mil euros - o volume de receitas da noite de sábado-, não sendo possível ainda confirmar se esse montante foi levado do estabelecimento.

A mulher terá sido atingida violentamente na cabeça com um objeto contundente, que lhe terá provocado a morte. No entanto, só a autópsia realizada esta terça e pedida pelas autoridades luxemburguesas dará uma resposta conclusiva.

No domingo, um comunicado publicado no site oficial da Justiça luxemburguesa, dava conta de que "a intervenção de terceiros" na morte de Sonia Di Pinto "não pode ser excluída de acordo com as primeiras conclusões". A polícia judiciária foi encarregada pelo Ministério Público "de determinar as circunstâncias exatas da morte".



Segundo a televisão pública italiana, o companheiro da mulher contactou as autoridades quando se apercebeu que esta não regressava a casa.

A notícia da morte de Sonia Di Pinto deixou em choque a comunidade de Petacciato, a localidade italiana de onde era originária. A família partiu de imediato para o Luxemburgo assim que se soube da notícia, acrescenta a RAI.

Roubos violentos aumentaram em 2021 no Luxemburgo Em 2021, houve 505 roubos violentos, sendo que se registaram 19 assaltos à mão armada, ocorridos sobretudo em estações de serviço. Os assaltos a habitações desceram e houve uma ligeira subida nos delitos contra pessoas, tendo sido registados três homicídios.

O último relatório apresentado pela polícia luxemburguesa, no início deste mês, revelou que os roubos violentos aumentaram no país em 2021. Só no último ano foram registados 505 roubos violentos, um crescimento de 16% face a 2020, incluindo 19 assaltos à mão armada, sobretudo em estações de serviço.

De acordo com o mesmo relatório, os assaltos a habitações desceram e houve ainda uma ligeira subida nos delitos contra pessoas e três homicídios.

