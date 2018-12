O aumento do salário mínimo a 1 de janeiro de 2019 foi aprovado por unanimidade, ontem, na Câmara dos Deputados. Em causa está uma subida de 1,1%, que corresponde a cerca de 22 euros brutos a mais por mês.

Aumento do salário mínimo aprovado por unanimidade

O aumento do salário mínimo a 1 de janeiro de 2019 foi aprovado por unanimidade, ontem, na Câmara dos Deputados. Em causa está uma subida de 1,1%, que corresponde a cerca de 22 euros brutos a mais por mês.

Graças a este aumento, o salário mínimo dos trabalhadores não qualificados vai subir para 2.071,07 euros por mês e o dos qualificados para 2.485,29 euros.

Esta é uma de três medidas anunciadas pelo Governo para aumentar o salário mínimo, de forma progressiva, com o objetivo de chegar a um total de 100 euros líquidos, com efeitos retroativos a 1 de janeiro. Uma dessas medidas passa pela criação do chamado “crédito de imposto”, sendo que o Estado e as empresas suportarão o restante valor. Sabe-se, no entanto, que as Pequenas e Médias Empresas (PME) vão beneficiar de um alívio fiscal de 1%, para as ajudar, em parte, a fazer face à subida do ordenado mínimo.

Os 60 deputados luxemburgueses também deram ontem luz verde ao aumento de 1,1% do Rendimento de Inclusão Social (REVIS), a partir de 1 de janeiro.

Já o Orçamento do Estado provisório para 2019 foi aprovado com os votos da maioria governamental. Os deputados do CSV e do ADR votaram contra, ao passo que os do Partido Pirata e do Déi Lénk se abstiveram.

O chamado 'orçamento provisório' contempla apenas os próximos quatro meses, em regime de duodécimos. Trata-se de uma medida posta em prática quando o Orçamento do Estado não pode ser preparado e adotado antes do dia 1 de janeiro, algo que se deve, neste caso, à realização das eleições legislativas de outubro.