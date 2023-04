Residentes no Luxemburgo confessam que tiveram de adiar planos devido à subida das taxas de juro.

Aumento de juros deixou muitos residentes sem férias de Páscoa

Residentes no Luxemburgo confessam que tiveram de adiar planos devido à subida das taxas de juro.

A subida da Euribor tem vindo a aumentar as prestações de crédito à habitação, pressionando o orçamento das famílias. No Luxemburgo, há vários residentes que tiveram de cancelar as férias de Páscoa para conseguirem continuar a pagar o empréstimo.

Paula é um dos exemplos dos residentes que vivem no Grão-Ducado e que estão a sentir dificuldades em gerir o seu orçamento. Como revela o L'essential, esta residente no Luxemburgo comprou uma casa no país em 2021 e recorreu a um empréstimo habitação com taxa variável.

A prestação mensal de 1.790 euros que Paula pagava ao banco estava perfeitamente acomodada no seu orçamento, mas esta realidade mudou perante a subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE). Esta residente paga agora 2.464 euros mensais.

Este aumento inesperado obrigou Paula a deixar alguns planos de lado, como as férias da Páscoa, e ao L'essential assume que está a atravessar um momento complicado. “Estava ciente do risco, mas na época ninguém esperava este aumento. Neste momento, eu e o meu marido sentimo-nos perdidos", revela, acrescentando que está a fazer "grandes esforços" e espera "que esta crise termine o mais rapidamente possível”.

À semelhança de Paula, também Damien e a mulher estão a enfrentar dificuldades no Grão-Ducado, depois de terem comprado uma casa em Differdange, no ano passado, por 900 mil euros.

Na altura, recorreram a um empréstimo habitação com taxa variável e pagavam uma prestação mensal de 2.600 euros. Mas a subida da Euribor projetou esta prestação para os 4.050 euros.

O casal não estava preparado para este encargo adicional e teve de adiar a reforma da casa que tinha planeado. "Os nossos projetos de renovação estão a desmoronar-se e o orçamento das férias desapareceu completamente”, confessa.

As dificuldades de Paula e de Damien são comuns a diversos residentes no Grão-Ducado, o que levou a União Luxemburguesa dos Consumidores exigir a "transparência total" dos bancos sobre a subida constante dos juros. Os sucessivos aumentos das taxas de juro, sobretudo no crédito à habitação, estão a gerar “situações dramáticas” para os residentes com hipotecas bancárias, alertou recente a instituição.

