Desde fevereiro que só existe um número de telefone onde se podem esclarecer as dúvidas relativas à covid-19.

Aumento de casos no Luxemburgo faz disparar procura da Linha de Apoio à Saúde

Quem tentou nos últimos dias contactar a Linha de Apoio à Saúde para fazer, por exemplo, uma marcação para a vacinação da terceira dose, foi obrigado a usar da paciência.

Com o aumento de novos casos no Luxemburgo, a linha telefónica de apoio do Ministério da Saúde tem sido procurada por mais pessoas do que o habitual, o que tem aumentado consideravelmente o tempo de espera.

Uma constatação feita também pelo coordenador da Helpline Saúde, Raphaël Torres, que na sessão de perguntas e respostas em português no Facebook do Ministério da Saúde sublinhou, na quinta-feira, que tudo está a ser feito para melhorar a situação.

Ministério aconselha a fazer marcação da terceira dose online

Também ficou a indicação de quem não consiga fazer a sua marcação para a vacinação online, peça ajuda a um amigo ou familiar, evitando assim o tempo de espera ao telefone.

Desde o passado mês de fevereiro que existe apenas um número de telefone para todas as perguntas relativas à covid-19 (247 65 533).



