Aumento de casos no Luxemburgo "ainda não é exponencial"

Susy MARTINS As medidas de contenção impostas pelo Governo continuam a dar frutos, mas "bem menos do que antes", considera o porta-voz da Task Force Covid-19.

"O aumento de novas infeções covid-19 no Luxemburgo ainda não é exponencial". A declaração foi feita Paul Wilmes, porta-voz da Task Force Covid-19, à rádio estatal 100,7. Segundo o responsável, as medidas de contenção impostas pelo Governo continuam a dar frutos, mas "bem menos do que antes", considerou

Paul Wilmes acrescentou que o Luxemburgo encontra-se atualmente num "momento crucial" quanto à evolução da pandemia no país. Na entrevista, o especialista frisou ainda que se houver um relaxamento no comportamento das pessoas, o número de novas infeções poderá aumentar exponencialmente.

Um cenário destes seria catastrófico para o sistema de saúde, uma vez que o número de hospitalizações poderia aumentar, bem como as mortes. Segundo as projeções do grupo de especialistas da Task Force Covid-19, o Grão-Ducado poderá atingir um pico no início do mês de maio, com cerca de 310 novas infeções por dia.

Uma previsão justificada pelo aumento da percentagem de casos da variante inglesa no Luxemburgo, cerca de 58% dos casos detetados no país. Já 20% são atribuídos à variante sul-africana. Wilmes voltou a reiterar à 100.7 que o comportamento da população será um fator preponderante para a evolução da situação pandémica no país, pelo que as projeções são simplesmente uma indicação.

Na semana passada o Governo anunciou a abertura das esplanadas mas com regras apertadas, já a partir de 7 de abril. Uns dias antes, a Horesca sai à rua em protesto para exigir a "reabertura total" do setor, um dos mais afetados pela crise sanitária. Cafés, bares, discotecas e restaurantes do Luxemburgo estão de portas fechadas desde o dia 26 de novembro de 2020.

