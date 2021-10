As famílias de baixos rendimentos vão ter mais apoios do estado e os seus filhos, refeições gratuitas nas escolas, anunciou hoje Xavier Bettel prometendo ainda um debate em breve sobre a reforma fiscal das famílias monoparentais.

Estado da Nação

Aumento de 200 euros no subsídio de vida cara e cantinas grátis

Paula SANTOS FERREIRA As famílias de baixos rendimentos vão ter mais apoios do estado e os seus filhos, refeições gratuitas nas escolas, anunciou hoje Xavier Bettel prometendo ainda um debate em breve sobre a reforma fiscal das famílias monoparentais.

O Governo quer melhorar o apoio social e fiscal às famílias mais vulneráveis, especialmente às crianças, enfatizou o primeiro-ministro durante o discurso do Estado da Nação esta tarde, onde anunciou novas medidas neste sentido.



A partir de 1 de janeiro de 2022 as famílias de baixos rendimentos vão receber um aumento de 200 euros do seu subsídio de vida cara, precisou o chefe do executivo.

No que respeita às crianças de famílias com baixos rendimentos, no futuro o Governo vai oferecer refeições quentes gratuitas ao almoço nas cantinas das escolas primárias e secundárias do país. “Para os alunos que almoçam na escola todos os dias, isto significa uma poupança de 846 euros por ano”, contabilizou Xavier Bettel.

Famílias monoparentais

Também as famílias monoparentais “continuam particularmente vulneráveis”, referiu o governante recordando que o Executivo tinha planeado uma segunda grande reforma fiscal para esta legislatura.

“O objetivo desta reforma teria sido tornar o nosso sistema fiscal mais justo, com os mesmos impostos para todos no mesmo escalão fiscal, mas sem quaisquer perdas”, lembrou o chefe de Estado sublinhando que, no entanto, tal não possível, devido à pandemia.

Contudo, Xavier Bettel afirmou que o “debate sobre uma maior justiça fiscal deve continuar” e que, em breve, será realizada no Parlamento. “Continuamos convencidos de que é necessária uma grande reforma fiscal, mesmo que esta não possa ser realizada imediatamente”.

