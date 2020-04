Dan Kersch garante que a medida é restritiva e que só serão aceites os pedidos de empresas cuja atividade seja "realmente essencial para a sobrevivência do país".

Aumento das horas de trabalho é "possibilidade e não uma obrigação", diz ministro

Diana ALVES Dan Kersch garante que a medida é restritiva e que só serão aceites os pedidos de empresas cuja atividade seja "realmente essencial para a sobrevivência do país".

O aumento do horário de trabalho, de oito para 12 horas diárias, anunciado recentemente pelo governo, é "uma possibilidade e não uma obrigação". Num vídeo divulgado na página oficial do executivo no Facebook, o ministro do Trabalho, Dan Kersch, lembra que a decisão de autorizar semanas de trabalho de até 60 horas abrange apenas determinados setores, considerados essenciais nesta fase de crise sanitária. "Trata-se sobretudo de hospitais, lares de idosos e do setor alimentar", sublinha o governante.

O ministro adianta que "todas as empresas que podem recorrer a este direito estão enumeradas nos artigos 3 e 5 do regulamento grão-ducal" sobre a matéria.

As empresas que quiserem recorrer à medida têm de enviar o respetivo pedido ao Ministério do Trabalho. Dan Kersch garante que a medida é restritiva e que só serão aceites os pedidos de empresas cuja atividade seja "realmente essencial para a sobrevivência do país".

A decisão de aumentar os horários de trabalho em determinados setores levou os maiores sindicatos a manifestarem as suas preocupações em relação ao assunto, com a OGBL a alertar para o facto de a medida "passar por cima" das convenções coletivas em vigor e a insistir que o aumento das horas de trabalho deve ser aplicado apenas durante a atual crise.

Já a LCGB considera que o recurso à medida deve ser feito apenas "em último caso", defendendo em primeiro lugar, um reforço dos efetivos nos setores em questão e o respeito do tempo de descanso. Num comunicado divulgado na segunda-feira, o sindicato avisou ainda que "trabalhadores cansados e exaustos são mais vulneráveis ao erro e à doença".

