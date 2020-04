A decisão será explicada pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em conferência de imprensa a realizar amanhã.

Aulas poderão ser retomadas a 4 de maio

Tendo em conta a evolução da epidemia do coronavírus covid-19 no Luxemburgo e após uma reavaliação pelas autoridades sanitárias, o governo decidiu prorrogar o período de suspensão das actividades no sistema educativo. Assim, o reinício das actividades, anteriormente previsto para 20 de Abril de 2020, foi adiado para segunda-feira, 4 de Maio de 2020.

Esta decisão diz respeito a todas as escolas e estabelecimentos de formação públicos e privados, bem como às estruturas de acolhimento de crianças.

Uma confirmação da notícia avançada esta manhã.

Os detalhes desta medida serão anunciados pelo ministro da Educação Nacional, Infância e Juventude, Claude Meisch, em conferência de imprensa que se realiza amanhã, às 14hoo.

