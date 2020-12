“Não se pode atar as pessoas em casa”. Foi desta forma que o ministro da Educação, Claude Meisch, respondeu na conferência da imprensa desta terça-feira, à pergunta se não teme que certas pessoas prolongam a sua estadia no estrangeiro, na semana em que as aulas vão ser à distância.

Aulas à distância a partir do estrangeiro? Possível mas não recomendado

Os estabelecimentos escolares vão estar fechados entre os dias 4 e 8 de janeiro de 2021. O ensino vai fazer-se à distância, através da internet, e as aulas presenciais deverão retomar a 11 de janeiro.

O ministro da Educação sublinha que “não se trata de um prolongamento das férias de Natal”, e que a participação nas aulas à distância é “obrigatória”. Claude Meisch diz estar consciente que “é impossível controlar se as crianças estão em casa no Luxemburgo ou no estrangeiro”.

No entanto, recomenda aos pais dos alunos para se encontrarem no Luxemburgo quando as aulas à distância começarem a 4 de janeiro.

Embora os testes PCR à covid-19 não sejam obrigatórios, Claude Meisch recomenda que as crianças façam o teste antes de regressarem às aulas em 2021, sobretudo aquelas que passam as férias escolares no estrangeiro.

Os convites para realizar os testes de diagnóstico deverão ser enviados, por correio, nos próximos dias.



