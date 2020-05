"O Auchan Luxemburgo não é o Auchan França" e comprometeu-se a distribuir os prémios anuais aos trabalhadores.

Auchan paga prémio de mil euros aos trabalhadores

Ao contrário do que aconteceu em França, os trabalhadores do Auchan no Luxemburgo vão receber o prémio anual de 1.000 euros.

"Cada país determinou livremente as modalidades de atribuição deste prémio em função da sua situação económica e social, das suas obrigações legais ou simplesmente das suas próprias convicções", explica a administração da cadeia de supermercados. "O Auchan Luxemburgo não é o Auchan França. Atribuímos um bónus de 1.000 euros, líquido de encargos sociais, aos nossos colaboradores", comprometeu-se o Auchan do Luxemburgo, citado pelo Paperjam.

O objetivo, explicam, é recompensar o esforço de todos os trabalhadores que continuaram na linha da frente da pandemia. A compensação que resulta dos lucros anuais da empresa vai ser paga não aos trabalhadores das lojas, distribuição e apoio.

Além do Auchan, também os grupos Cactus e Delhaize se comprometeram a pagar o prémio anual aos trabalhadores, depois da crise de saúde que, na realidade, não teve impactos significativos no setor que mantém portas abertas para assegurar as compras da população.



