A direção do Auchan Luxembourg justifica a decisão com o aumento dos custos da energia e das matérias-primas.

Luxemburgo 2 min.

Polémica

Auchan Kirchberg. Funcionários podem vir a pagar estacionamento

Simon MARTIN

O Auchan Kirchberg, localizado no Kirchberg Shopping Center, está num autêntico alvoroço. Os lugares de estacionamento, que anteriormente eram gratuitos para os funcionários, podem passar a ser-lhes cobrados, de acordo com uma informação avançada pela OGBL num comunicado enviado às redações na passada quinta-feira.

Arlon. Escola cobrou mais 40 euros para suportar custos energéticos A legalidade da medida foi questionada pela Liga das Famílias, mas a instituição diz que é justificada.

No final de outubro, o Auchan Luxembourg, proprietário do centro comercial, anunciou a intenção de introduzir uma taxa de pagamento dos lugares de estacionamento para todas as marcas a partir de 1 de janeiro de 2023, indicando uma "tarifa preferencial" de 176 euros por mês por empregado. Numa carta separada, a direção do grupo justificou esta decisão com o aumento dos custos da energia e das matérias-primas nos últimos meses.

Direção não tenciona recuar na sua decisão

Foi o suficiente para causar um mal-estar entre os trabalhadores. "É de notar que os espaços da galeria comercial são geridas pela Nhood, enquanto que o parque de estacionamento está a cargo do Auchan Luxembourg. As duas entidades estão a atirar a responsabilidade uma para a outra, apesar de dependerem da mesma empresa-mãe", sublinhou a OGBL.

Padarias alemãs enfrentam "tsunami de custos" que pode ser fatal Encerramentos podem ser inevitáveis. Empresários portugueses também estão a ser infetados.

Na sequência deste anúncio, o sindicato solicitou uma reunião com a direção do centro comercial e do Auchan Luxembourg. Durante o encontro, a direção da Auchan terá afirmado que não tenciona voltar atrás na sua decisão, mas concedeu um adiamento suplementar de três meses na sua implementação.

Uma atitude inaceitável para a OGBL. "Tanto o pessoal afetado como os gestores das lojas pedem a retirada desta medida. Quase todos os empregados do centro comercial ganham apenas o salário mínimo e muitos deles trabalham em regime de tempo parcial. Tendo em conta os preços dos combustíveis e os problemas recorrentes de trânsito, as marcas já se queixam de já não conseguirem encontrar pessoal para as suas lojas em Kirchberg."

"A maioria dos trabalhadores são transfronteiriços, pelo que a opção de vir trabalhar de transportes públicos é também muito complicada. Além disso, não há outro lugar de estacionamento gratuito em Kirchberg", queixa-se a OGBL.

Elevados custos energéticos podem levar fábricas a sair do Luxemburgo Os preços elevados da energia estão a tornar a produção industrial cada vez mais cara no país, assim como no resto da Europa.

O sindicato acusa a direção do Auchan Luxembourg de deitar lenha para a fogueira, arriscando-se assim a um grande conflito no período que antecede o natal. "O Sindicato do Comércio OGBL apela uma vez mais à retirada desta medida", conclui.

(Este artigo foi originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

