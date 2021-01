Atual licença por razões familiares termina na quarta-feira. Governo cria alternativa até abril

Solução alternativa estará em vigor até 2 de abril.

A atual licença especial por razões familiares, no âmbito da pandemia, termina na quarta-feira, dia 20 de janeiro. Mas o Governo já aprovou um regulamento grão-ducal para que o dispositivo seja temporariamente prolongado até ao dia 2 de abril.

Em causa está a licença que permite aos pais faltarem ao trabalho para ficarem em casa com os filhos em caso de encerramento total ou parcial das escolas e creches no contexto da luta contra a propagação da covid-19.

A ideia inicial do ministro do Trabalho, Dan Kersch, era de prolongar a licença até 31 de dezembro de 2021 através de um novo projeto de lei. No entanto, o ministro acabou por optar por uma via alternativa após o Conselho de Estado ter alertado que o prolongamento criaria um vazio legal, visto que a atual licença termina na quarta-feira, 20 de janeiro.

Desta forma, Dan Kersch acabou por ter criar uma solução alternativa até abril. Os pormenores e procedimentos da licença que estará em vigor até 2 de abril serão esclarecidos pelo ministro na próxima quinta-feira durante uma reunião com os deputados da comissão do trabalho.



