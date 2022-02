“Ainda não chegamos ao pico de infeções desta atual vaga, mas já não estamos longe”. Uma conclusão dos médicos Jean-Claude Schmit e Thomas Dentzer, na quinta-feira, durante o direto no Facebook, organizado pelo Ministério da Saúde.

Covid-19

Luxemburgo. Atuais vacinas funcionam, mas não vão erradicar o vírus

Susy MARTINS “Ainda não chegamos ao pico de infeções desta atual vaga, mas já não estamos longe”. Uma conclusão dos médicos Jean-Claude Schmit e Thomas Dentzer, na quinta-feira, durante o direto no Facebook, organizado pelo Ministério da Saúde.

Mas os dois peritos estão convictos de que o pico já não está longe e que o número de novos casos de covid-19 deverá no Luxemburgo descer rapidamente a partir desse ponto, à imagem do que aconteceu no Reino Unido e na Dinamarca.

Atualmente, o país regista uma média de 3.000 casos por dia, sendo que a situação nos hospitais não é preocupante.

Segundo os dois especialistas, erradicar o vírus não parece ser possível, com os fármacos atualmente disponíveis. Por isso, referem que o objetivo é agora evitar casos graves de infeção. E é aí que as vacinas anti-covid podem ajudar.

As escolas também foram tema neste direto. Dentzer e Schmit sublinharam que é sobretudo no ensino fundamental que a situação é mais crítica. Apesar de defenderem que não é possível erradicar o vírus com as vacinas, insistem que o facto de muitas crianças não estarem vacinadas aumenta consideravelmente o número de novos casos.

No entanto, frisam que casos graves da doença nas crianças são extremamente raros e que é muito importante manter as escolas abertas.



