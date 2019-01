A polícia lançou hoje um apelo a testemunhas no âmbito do atropelamento mortal de quarta-feira, em Wiltz, no qual uma criança de dois anos perdeu a vida e quatro outras pessoas ficaram feridas.

Atropelamento mortal/Wiltz: Polícia lança apelo a testemunhas

A polícia lançou hoje um apelo a testemunhas no âmbito do atropelamento mortal de quarta-feira, em Wiltz, no qual uma criança de dois anos perdeu a vida e quatro outras pessoas ficaram feridas.

O atropelamento intencional aconteceu na tarde de quarta-feira, na rue Grande-Duchesse Charlotte, em Wiltz. Um homem de 47 anos abalroou um grupo de cinco pessoas, no qual se encontrava a sua ex-companheira e e o menino de dois anos que acabou por morrer e que era filho dos dois.

Numa nota divulgada hoje à imprensa, a polícia acrescenta que está à procura de uma mulher que passou atrás da viatura do autor do atropelamento, um Citroën C4 azul, no momento em que o condutor estaria a fazer uma inversão de marcha.

Qualquer informação sobre o acidente deve ser comunicada às autoridades através dos números de telefone 113 ou 4997 6111.

Recorde-se que o autor do atropelamento foi colocado na semana em prisão em prisão preventiva, estando acusado dos crimes de homicídio voluntário com premeditação e assassínio, ambos na forma consumada e tentada.

Segundo os últimos dados divulgados pelo Ministério Público sobre este caso, o bebé de 10 meses que também ficou ferido no acidente já teve alta do hospital. Na tarde de quinta-feira, as outras três pessoas que sofreram ferimentos continuavam internadas, embora com um quadro clínico estável.



Diana Alves