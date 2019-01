Prisão preventiva para o autor do atropelamento mortal de quarta-feira em Wiltz, que provocou a morte de uma criança de dois anos e ferimentos noutras quatro. Foi essa a medida de coação decretada ontem pelo juiz de instrução do tribunal da comarca de Diekirch, informou o Ministério Público. O homem arrisca prisão perpétua.

Atropelamento mortal/Wiltz: Condutor fica em prisão preventiva

Numa nota enviada às redações ao início da noite de ontem, as autoridades sublinham que o suspeito é acusado de homicídio voluntário com premeditação e assassínio, ambos nas formas consumadas e tentadas.

Sabe-se agora também que o indivíduo não conduzia sob o efeito do álcool e que não era conhecido das autoridades por comportamentos violentos ou ameaças.

O atropelamento aconteceu na tarde de quarta-feira, na rua Grande-Duchesse Charlotte, em Wiltz, quando o condutor, de 47 anos, albaroou cinco pessoas, incluindo duas crianças. Um dos menores, de apenas dois anos de idade, era filho do condutor e de uma das mulheres que sofreu ferimentos, sua antiga companheira.

Quanto ao estado de saúde das quatro pessoas que ficaram feridas no acidente, a ex-companheira do indivíduo, de 42 anos, uma outra mulher de 24 e um homem de 47 continuam internados, embora com um quadro clínico “estável”. A criança de 10 meses que também sofreu ferimentos já deixou o hospital.