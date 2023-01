Desde a noite de sexta-feira ocorreram quatro acidentes rodoviários no país, dos quais resultaram cinco feridos, um com gravidade.

Acidentes rodoviários

Atropelamento em Lintgen e quatro feridos nas estradas

Redação Desde a noite de sexta-feira ocorreram quatro acidentes rodoviários no país, dos quais resultaram cinco feridos, um com gravidade.

Um pedestre foi atropelado na Rua de la Gare, em Lintgen, sexta-feira, pelas 22h40, tendo ficado gravemente ferido, como relata o Luxemburger Wort. Após terem sido prestados os primeiros socorros no local, a vítima foi transportada para o hospital, numa ambulância de Nordstad, de acordo com as informações do relatório do CDGIS, deste sábado. As equipas de emergência de Lintgen, Mersch e Steinsel estiveram no local do acidente.

Ao final da tarde de ontem, outro acidente grave aconteceu na Rua de Holzem, em Garnich, devido à colisão de dois automóveis. No acidente que ocorreu pelas 17h30, três pessoas ficaram feridas tendo sido enviadas duas ambulâncias de Mamer, e equipas de bombeiros de Dippach e Kahler para prestar socorro no local.

Uma hora depois, pelas 18h30, um condutor que seguia na CR141, entre Mompach e Osweiler perdeu o controlo do carro e embateu contra uma parede. As causas ainda são desconhecidas e, o motorista saiu ileso. Os bombeiros de Osweiler e Echternach prestaram assistência ao acidentado, nesta colisão em que resultaram apenas danos materiais.

Em Redange, pelas 2h50 de sábado, outro motorista perdeu o controlo da viatura na Grand-Rue, tendo ficado ferido. A vítima foi levada para o hospital pela numa ambulância de Rambrouch, tendo os bombeiros de Redange estado também presentes no local para remoção do automóvel e limpeza da via.

