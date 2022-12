Um homem ficou ontem ferido num atropelamento de um condutor que após a colisão fugiu, sem prestar auxílio. A polícia procura testemunhas.

Apelo a testemunhas

Atropelamento e fuga num Smart laranja na N1 Findel

Redação Um homem ficou ontem ferido num atropelamento de um condutor que após a colisão fugiu, sem prestar auxílio. A polícia procura testemunhas.

Na segunda-feira, um homem que seguia a pé foi atropelado por um condutor na N1 Findel na direção Neudorf, pouco depois das 21h00.

Após a colisão, o condutor deu meia-volta e fugiu no sentido do Findel, atravessando a Rua de Trèves, não tendo prestado socorro ao pedestre que atropelou, indica a polícia do Luxemburgo que lançou esta manhã uma apelo a testemunhas para descobrir a identidade do condutor e o veículo.

A vítima atropelada recebeu os primeiros socorros no local do acidente, tendo depois sido levada para o hospital, para tratamentos adicionais.

O condutor em fuga conduzia um pequeno veículo da marca smart ForTwo, de cor laranja. De acordo com a polícia, o automóvel possui marcas visíveis no lado do passageiro, da colisão com o pedestre, tendo o espelho externo caído no momento do atropelamento.

A polícia pede a testemunhas do acidente ou quem tenha informações sobre o atropelamento ou automóvel que contactem a esquadra de Museldall pelo número de telefone (+352) 244-70-1000 ou por e-mail: Police.MUSELDALL@police.etat.lu.



