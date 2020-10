As autoridades efetuaram ainda várias operações stop em que detetaram vários condutores alcoolizados.

Atropelamento deixa criança ferida em Esch-sur-Alzette

A polícia Grão-Ducal realizou operações stop com controlos de álcool na RN12 na zona de Trois vierges e na RN7 perto de Parc Hosingen, no fimda noite de sexta-feira.

De acordo com o L'essentiel, dos 292 condutores fiscalizados, oito tinham álcool no sangue acima do permitido e quatro ficaram sem a carta de condução.

Já os serviços de emergência intervieram em quatro acidentes e acorreram a dois veículos que sofreram incêndios. Pouco antes das 20h, em Noertzange, na estrada para Kayl, duas viaturas colidiram. Uma pessoa ficou ferida. Às 20h30, em Bertrange, no centro comercial de La Belle Étoile, dois outros veículos também protagonizaram uma colisão.

Mais tarde, em Esch-sur-Alzette, uma criança ficou ferida depois de ter sido vítima de atropelamento por um carro na Rue de l'Hôpital. Às 22h30, os bombeiros responderam a uma chamada devido a um carro em chamas na A13, perto de Pétange. Outro fogo foi extinto numa carrinha em Rodange, já na madrugada de domingo.

