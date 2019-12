Ausências ou atrasos causados por motivos de força maior ou fora do controlo do trabalhador não podem ser motivo para sanções graves.

Atrasos provocados pela greve dos comboios não podem ter sanções

Ausências ou atrasos causados por motivos de força maior ou fora do controlo do trabalhador não podem ser motivo para sanções graves.

Com a greve em França e na Bélgica, é provável que muitos dos cerca de 200 mil trabalhadores fronteiriços no Luxemburgo cheguem atrasados ou faltem ao trabalho. Há certas regras a respeitar. Ausências ou atrasos causados por força maior, ou por razões fora do controlo do trabalhador não podem ser motivo para sanções graves. O colaborador é obrigado a informar o seu empregador do seu atraso ou da duração prevista da sua ausência. O trabalhador tem também que apresentar prova da causa do seu atraso, por exemplo, solicitando um certificado de atraso à empresa ferroviária. O empregado é responsável por encontrar outra forma de chegar ao trabalho, a menos que o empregador permita que ele fique em casa. Se o trabalho não tiver sido feito, o salário desse dia deve ser descontado. A exceção é se o trabalho puder ser feito remotamente. O empregador pode decidir pagar-lhe, mesmo que não seja obrigado a fazê-lo. Atualmente existe, cerca de200 mil trabalhadores transfronteiriços no Luxemburgo.