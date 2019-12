Os técnicos da Segurança Social de Portugal vão regressar ao Luxemburgo entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2020. A data das próximas permanências sociais foi revelada esta manhã pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

Atrasos pensões. Permanências sociais no Luxemburgo já têm data

Manuela PEREIRA Os técnicos da Segurança Social de Portugal vão regressar ao Luxemburgo entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2020. A data das próximas permanências sociais foi revelada esta manhã pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

Inicialmente prevista para o último mês de novembro, aquela que devia ser a segunda permanência social de 2019, no Grão-Ducado, foi adiada para o mês de fevereiro do próximo ano, devido a razões “técnicas e orçamentais”.

Estas sessões, que acontecem através de marcação prévia, vão realizar-se na Caixa Nacional de Seguro Pensões (CNAP) – 1a , boulevard Prince Henri –, na cidade do Luxemburgo.

As marcações só abrirão no dia 6 de janeiro do próximo ano. Só a partir desse dia é que se poderá ligar para a CNAP – através do número de telefone +352 224141-6464 – para agendar consulta.

Berta Nunes. Balcão da Segurança Social portuguesa no Luxemburgo começa a funcionar no início do ano A secretária de Estado das Comunidades veio ao Luxemburgo e falou com o Contacto sobre as suas prioridades para o país. O reforço de funcionários no Consulado não é garantido, primeiro serão implementadas medidas de curto-prazo, para tentar resolver os atrasos no atendimento.

As permanências sociais destinam-se aos portugueses que pretendam esclarecimentos sobre os seus direitos de aposentação.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, revelou na segunda-feira à Rádio Latina, que “há atualmente cerca de 500 portugueses no Luxemburgo que esperam por uma resposta de Portugal sobre a atribuição de reformas.

Estes atrasos levaram o Estado português a destacar uma assistente da Segurança Social portuguesa para a Embaixada de Portugal no Luxemburgo. Com vínculo sem termo, a técnica deverá iniciar funções em janeiro ou fevereiro, segundo avançou Berta Nunes à Rádio Latina.

A quem são destinadas as consultas com os técnicos da CNAP (Caisse Nationale d’Assurance Pension du Luxembourg) e da CNP (Centro Nacional de Pensões de Portugal)? - cidadãos portugueses que trabalham no Luxemburgo - com carreira mista em Portugal e no Luxemburgo - que tenham mais de 50 anos de idade - pretendam informações ou esclarecimentos sobre os seus direitos à pensão Quais os dados a fornecer aquando da marcação prévia por telefone, no dia 6 de janeiro? - nome e apelido - data de nascimento - morada atual - número de segurança social do Luxemburgo - número de segurança social de Portugal (NISS)

