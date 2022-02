Estão a ser feitos entre 6 mil e 7 mil testes por dia, embora exista capacidade para realizar 10 mil testes diários.

Atrasos na testagem e rastreamento devem-se a problemas administrativos e não a falta de capacidade

A variante Omicron infeta muito mais rápido um maior número de pessoas. Por isso o Luxemburgo está a tentar, desde o mês de dezembro, aumentar a sua capacidade de testagem, a fim de conseguir responder à procura crescente de pedidos de pessoas que querem realizar um teste PCR. Atualmente estão a ser feitos entre 6 mil e 7 mil testes por dia, embora exista capacidade para realizar 10 mil testes por dia.

No entanto, o médico Thomas Dentzer, responsável pela testagem no Grão-Ducado, disse à radio estatal 100,7 que as baixas médicas nos laboratórios têm levado a atrasos nas marcações.

Outro quebra-cabeças é no serviço de rastreamento (Contact Tracing), com problemas do lado administrativo. De facto, segundo Dentzer, atualmente demora bastante tempo até as pessoas receberem o seu certificado de quarentena ou de isolamento, o que pode levar a problemas com os empregadores.

Embora a lei tenha sido alterada no ano passado para justamente contornar esse problema com os patrões - o limite de tempo para entregar um certificado passou de três para oito dias - , existem casos em que os trabalhadores têm sido pressionados pelo empregador.



