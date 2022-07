O programa da feira popular vai ser conhecido esta terça-feira.

Tradição

Atrações da Schueberfouer vão fechar mais cedo

O programa da feira popular vai ser conhecido esta terça-feira.

As cerca de 300 lojas e empresas que vão estar representadas nos stands e carrosséis da emblemática feira popular vão passar a funcionar entre as 12h e a 1h, mesmo às sextas e sábados, ao contrário do que acontecia até agora.

A informação foi avançada esta segunda-feira pela RTL e deverá ser confirmada pelo município na conferência de imprensa agendada para a manhã de terça-feira, onde será desvendado o programa completo do evento.

Schueberfouer. Quase 700 anos de história da maior feira popular do Luxemburgo A festa que se realiza no Grão-Ducado desde 1340 é insubstituível e foi em tempos muito mais do que uma feira popular.

De acordo com a emissora luxemburguesa, a decisão de antecipar em uma hora o encerramento das atrações da Schueberfouer foi a forma de agradar a todos, incluindo aos residentes da praça Glacis e do bairro de Limpertsberg.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia, a maior feira popular do Luxemburgo e da Grande Região regressa entre 19 de agosto e 7 de setembro.

