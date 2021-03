"Tudo será feito para respeitar as restrições" relacionadas com a pandemia", assegura a organização.

Ativistas do clima protestam esta sexta-feira no Grão-Ducado

Os ativistas luxemburgueses pelo clima voltam às ruas esta sexta-feira para voltar a exigir políticas objetivas para travar o aquecimento global e a dependência de energias fósseis e mais poluentes, entre elas uma aposta na "educação climática nas escolas".

O regresso dos jovens que compõem o movimento ambientalista "Youth For Climate" serve para assinalar o dia de ação global pelo ambiente. Os adultos da Votumklima e da United for Climate Justice também foram convocados.

De forma a respeitar todas as restrições impostas pela propagação da covid-19, o protesto vai juntar apenas um número limitado de ativistas "a fim de respeitar as medidas de saúde".



Na nota enviada à imprensa nacional, o movimento que há cerca de um ano e meio esteve por detrás das chamadas greves pelo clima especifica que não quer "uma mobilização de massas". E

Em declarações à RTL, uma das organizadoras do braço jovem dos ambientalistas do Grão-Ducado confirmou que a manifestação, marcada para as 16h na Place d'Armes, deve contar com um máximo de 30 participantes.

