O libanês Mohamed Kassim Tajideen, de 63 anos, considerado pelos EUA como um dos mais importantes financiadores do Hezbollah e denominado pelos norte-americanos como “Terrorista Global Especialmente Designado” (SDGT), visitou Portugal enquanto operava os seus negócios em Angola e antes de ser detido e extraditado por Marrocos para os Estados Unidos.

Ativista do Hezbollah libanês visitou Portugal antes de ser preso

Tajideen obteve um visto de curta duração para entrar em Portugal, soube o Contacto de fontes policiais, que não especificaram se o empresário libanês foi alvo de alguma vigilância especial durante a sua estada.

As autoridades marroquinas prenderam Kassim em 2017 no Aeroporto de Casablanca, dando cumprimento a um mandado da Interpol. O financiador do Hezzbollah já foi entretanto julgado e condenado a cinco anos de prisão nos Estados Unidos.

O Departamento do Tesouro visa particularmente destruir a tentacular rede de negócios do clã Ali Tajideen e Husayn Tajideen a coberto dos seus negócios legítimos e que serviram para fornecer apoio financeiro ao Hezzbollah no Líbano.

Em 1990, Mohamed Tajideen, de 63 anos, instalou-se em Angola onde criou a sua primeira empresa. Tajideen é filho de Kassim Tajideen, um belga com cidadania americana.

Kassim e os irmãos, Ali e Husayn Tajideen, montaram um negócio familiar legítimo que se transformou num império empresarial na criação de aves, venda de arroz, propriedades e construção.

Ali Tajideen foi um antigo comandante do Hezbollah de Hanouay, em Tiro, no Líbano, e forneceu desde África dinheiro ao movimento em tranches de 1 milhão de dólares, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA.

Husayn Tajideen é também tido como grande contribuinte e angariador de dinheiro para o Hezbollah na Gâmbia.

Quando os irmãos foram acusados de auxílio ao terrorismo, em 2010, e expulsos de Angola por pressão e Washington, reestruturaram o seu império multimilionário para esconder o papel de Kassim - já então considerado “terrorista global” pelos EUA - que operava uma importante rede paralela de apoio terrorista que contribuiu com dezenas de milhões de dólares para o Hezbollah (Partido de Deus).

Os seus interesses incluíam as empresas de direito angolano “Golfrate Holdings Lda”, “Afri Belg Comércio e Indústria Lda”, e o “Grupo Arosfran - Empreendimentos e Participações S.A.R.L”, todas elas designadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano como entidades financiadoras de terrorismo.

Segundo o Comité dos Negócios Estrangeiros dos EUA, um outro associado, Hatem Barakat, que estava indiciado como financiador do Hezbollah desde 2006, era o proprietário da empresa Infornet Princesa, que vende equipamentos eletrónicos, brinquedos e acessórios diversos em Luanda. Esta empresa continua a operar na capital angolana, conforme fotos captadas esta semana, na cidade de Viana, nos arredores de Luanda, e que aqui divulgamos.

Os Estados Unidos consideram o Hezbollah como o mais perigoso grupo terrorista da atualidade e o que mais vida norte-americanas ceifou. Recorde-se que o Hezbollah é acusado de estar por de trás do ataque ao quartel dos Marines em Beirute, durante a guerra civil do Líbano. Ao contrário dos EUA a UE não considera o partido Hezbollah como sendo um movimento terrorista, mas lista a sua milícia armada nas organizações terroristas.

O Hezbollah e o Irão são grandes apoiantes do atual governo sírio, de maioria alauita, uma cisão do xiismo, a quem ajudam com dinheiro, armas, treino e combatentes.

Diamantes “eternos” para o Hezbollah

O Irão é o fornecedor do armamento do Hezbollah e os Guardas Revolucionários treinam os seus operacionais no Líbano e no Irão. Teerão continua a fornecer anualmente milhões de dólares ao grupo.

Graças a estes bem-sucedidos comerciantes libaneses, espalhados por vários países da África Ocidental, como Costa do Marfim, Gâmbia, Congo e Angola, o Hezbollah acedeu ao comércio de diamantes, uma mercadoria de muito mais fácil de transporte e transação entre fronteiras.

A rede empresarial de Tajideen utiliza empresas como a Tajco Ltd. e a Ovlas Trading para fazer este negócio na Gâmbia, Congo e Angola e lavar dinheiro em favor do Hezzbollah. S.R.S.