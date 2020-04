O governo anunciou o retorno da atividade médica não urgente embora com algumas restrições.

Atividade médica não urgente regressa a partir de 4 de maio ao Luxemburgo

A decisão do governo de declarar o estado de crise em 16 de março condicionou a atividade em hospitais e centros de saúde. Agora, com a redução do número de infetados, de acordo com um comunicado do governo, citado pela RTL, os hospitais e centros de saúde podem retomar toda a atividade não urgente.



O reinício da atividade médica, a partir de 4 de maio, diz respeito a todas as categorias de médicos, bem como a outros profissionais de saúde como os enfermeiros, parteiras, fisioterapeutas e psicoterapeutas.

"Mesmo que, durante o período de confinamento, o acesso aos cuidados nunca tivesse sido proibido, mas restrito aos cuidados a problemas graves e urgentes, a situação de hoje permite-nos prever um acesso mais amplo aos cuidados", afirmou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Medidas de proteção postas em prática

"Mesmo em tempos de desconfinamento, devemos permanecer vigilantes até que um tratamento ou uma vacina tenha sido desenvolvida. Assim, para os pacientes que vão ser consultados pelo seu médico a partir de 4 de maio, todos os cuidados devem ser organizados de forma a garantir a proteção do paciente em todo o momento durante a sua consulta", destaca o governo.

As consultas só serão possíveis mediante marcação por telefone, durante a qual será realizada uma triagem covid-19 pela administração ou pelo profissional de saúde. Se existirem sintomas, o paciente será encaminhado para um centro de cuidados avançados ou para um serviço de emergência. O uso da teleconsulta também será privilegiado se o estado de saúde do paciente o permitir. Estarão ainda previstas medidas de proteção na receção do paciente e na sala de espera. As marcações organizadas de modo a garantir uma distância de dois metros entre os pacientes presentes na sala de espera. Ao entrar na sala de espera, o paciente deve ter desinfetado as duas mãos e estar equipado com uma máscara.

Os Centros de Cuidados Avançados serão mantidos, com exceção do canal previsto para os pacientes que não sejam covid-19, que será assumido pelos consultórios médicos a partir de 4 de maio. Os horários das marcações vão passar a estar apenas disponíveis apenas entre as 10 e as 18 horas. O serviço de emergência médico-dentária e o novo sistema de cuidados em lares de idosos manterá as mesmas características.

"Pedimos aos cidadãos que não hesitem em consultar o seu médico se necessário. O risco de consequências pela ausência de tratamento necessário prevalece agora sobre o risco de infeção com o SRA-CoV-2. Toda a organização da medicina, tanto fora do hospital como dentro do hospital, estará sujeita aos estritos princípios de segurança a que a profissão médica se compromete", destacou Philippe Wilmes, vice-presidente da Associação de Médicos e Dentistas, à RTL.

Também nos hospitais o acesso aos cuidados de saúde deixará de estar limitado aos casos graves, não programáveis ou de emergência. As atividades médicas e cirúrgicas estarão incluídas de acordo com vários critérios de priorização. O reinício das atividades será organizado de forma coerente por cada um dos quatro estabelecimentos hospitalares, tendo em conta os recursos, garantindo a máxima segurança aos doentes e aos profissionais de saúde.

A separação continuará a ser feita entre pacientes com e sem covid-19.

