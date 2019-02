Obras no piso levam à possibilidade de engarrafamentos.

Atenção: risco de trânsito junto à Croix de Gasperich

Devido a trabalhos urgentes de melhoria no piso, parte da A6 vai estar encerrada esta quarta-feira, entre as 9:00 e as 16:00, segundo informação do Governo luxemburguês.

Em causa estão melhorias na zona da Croix de Gasperich em direção à A3 e ainda numa via entre Helfenterbruck e a saída para Strassen na direção de Arlon (neste caso, estará fechada entre as 9:30 e as 16:00).



