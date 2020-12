O Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau dans la Région de l'Est emitiu um alerta sobre os riscos de poluição da água que chega às torneiras de diversas comunas luxemburguesas. Grevenmacher, Wormeldange e Mertet estão na lista.

Atenção Grevenmacher, atenção Wormeldange. Há sérios riscos de poluição na água potável dos municípios

O Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau dans la Région de l'Est emitiu um alerta sobre os riscos de poluição da água que chega às torneiras de diversas comunas luxemburguesas. Grevenmacher, Wormeldange e Mertet estão na lista.

Todos os cuidados são poucos no que respeita à poluição detetada na água potável. Segundo o alerta emitido pelo Syndicat Intercommunal pour la Distribution d'Eau dans la Région de l'Est (Sidere) parte da rede de abastecimento do país não está em condições de ser consumida pela população, dado o alto risco representado pelas particulas tóxicas.

O problema não chega a todo o país e concentra-se apenas em algumas comunas. A saber:

- Betzdorf (Banzelt, Betzdorf, Berg, Mensdorf e Roodt-sur-Syre)

- Biwer (Biwer, Brouch, Boudler, Boudlerbach e Wecker)

- Flaxweiler (Beyren, Buchholtz, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven e Oberdonven)

- Grevenmacher (Potaschberg e Grevenmacher)

- Manternach (Berbourg, Lellig, Manternach e Münschecker)

- Mertert (apenas área de Technofibre e Wasserbillig)

- Rosport-Mompach (Givenich, Herborn, Moersdorf e Mompach)

- Wormeldange (Ahn, Ehnen, Kapenacker, Machtum, Wormeldange e Wormeldange-High)

O que fazer?

Há duas medidas essenciais para evitar a contaminação. Assim, os habitantes destas regiões não devem beber água da torneira.

Os cuidados com os alimentos e com a confecção também são essenciais, pelo que não deve lavar saladas, legumes ou frutas comidas cruas com água da torneira.

Entretanto, o serviço técnico e as autoridades estatais já estão a trabalhar em conjunto para encontrar uma solução para este problema.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.