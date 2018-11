Temperaturas baixas durante a noite vão contribuir para que o piso se torne mais escorregadio.

Atenção: estradas escorregadias esta quinta-feira

Temperaturas baixas durante a noite vão contribuir para que o piso se torne mais escorregadio.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo alertam para os perigos das estradas escorregadias esta quinta-feira, na sequência de temperaturas baixas que vão prolongar-se pela noite de hoje.

De acordo com o Meteolux, a quinta-feira vai amanhecer com temperaturas que devem oscila entre -2 e zero graus, daqui resultando estradas muito escorregadias e cuidados acrescidos para os automobilistas.

Ao longo do dia, as temperaturas vão registar subida, podendo chegar aos sete graus. No entanto, no período noturno voltará a registar-se descida que pode chegar aos zero graus.

As previsões apontam ainda para chuva a partir de sexta-feira, a qual deverá tornar-se mais persistente no fim de semana e na segunda-feira. Com o aparecimento da chuva, as temperaturas vão registar ligeira subida.



