Atenção ao vento forte

Serviços de meteorologia alertam ainda para períodos de chuva com mais intensidade a partir do meio-dia de hoje.

Os serviços de meteorologia do Luxemburgo alertam para o registo de ventos fortes do quadrante oeste, com rajadas entre os 60 e os 75 km/hora, além de períodos de chuva com maior intensidade, entre o meio-dia e a noite de hoje.

Segundo o Meteolux, as maiores atenções devem estar concentradas entre os períodos da tarde e da noite, passando a chuva a ser menos forte a partir da manhã de terça-feira.

Até ao final da semana, a presença da chuva deverá ser uma constante, mantendo-se as temperaturas mínimas entre três e cinco graus, enquanto as máximas podem chegar aos 12 na quinta-feira.







