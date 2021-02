O assunto até teve direito a uma pergunta parlamentar, depois da companhia ter trocado o produto nacional pelo champanhe francês.

Até ver o cremant luxemburguês está fora do menu da Luxair

Numa empresa onde o Estado tem participação maioritária, os viticultores nacionais não devem ter prioridade em relação aos estrangeiros? Dirigida especificamente aos ministros Romain Schneider e François Bausch, a pergunta dos cinco deputados do DP e do CSV chegou à Câmara dos deputados.

Quem responde à retirada do cremant luxemburguês do menu é a própria Luxair: "no outono de 2020, a Luxair lançou um concurso para a produção de uma garrafa individual de vinho espumante para ser servido a bordo do seu avião. A oferta de uma empresa familiar da Alsácia, que propôs este Chardonnay produzido no Jura, foi a selecionada graças à sua competitividade".

De resto, a transportadora aérea culpa a crise sanitária pela redução da oferta do menu a bordo, comprometendo-se a voltar ao serviço pré-pandemia assim que for possível. "Logo que a situação melhore, a Luxair pretende regressar ao seu serviço de restauração pré-crise". Além disso, a companhia luxemburguesa diz-se aberta à "colocação de produtos, abrindo as suas portas a colaborações com parceiros que desejem estar presentes a bordo dos seus aviões".

À espera da recuperação

Apesar do aumento das reservas no Carnaval, nomeadamente para os novos destinos como o Dubai ou as Ilhas Canárias, a Luxair só espera "uma ligeira melhoria para as férias da Páscoa e uma nova recuperação a partir de junho de 2021".

De acordo com a administração, "os regulamentos em vigor nos destinos servidos pela Luxair, bem como nos países limítrofes do Luxemburgo e a complexidade da situação em Portugal tiveram um impacto significativo na procura".

Nos últimos meses, fruto das medidas sanitárias que acompanham a pandemia, "a Luxair enfrentou uma queda clara em termos financeiros" e está "a tentar encontrar soluções e preparar-se o melhor possível para os próximos meses".

