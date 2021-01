Atualmente é preciso esperar entre seis a oito semanas para ser reembolsado pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Até oito semanas de espera para receber reembolso da CNS

Susy MARTINS Atualmente é preciso esperar entre seis a oito semanas para ser reembolsado pela Caixa Nacional de Saúde (CNS).

Numa resposta parlamentar, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, explica que o atraso nas comparticipações prende-se com a falta de funcionários na CNS e também porque há um aumento de pedidos, o que acontece sempre no inverno.

Para resolver esta situação e diminuir o tempo de espera, Romain Schneider explica que a CNS vai recrutar mais funcionários e que a digitalização dos procedimentos também vai ajudar a resolver o problema.

Note-se que as faturas que ultrapassam os 100 euros podem ser reembolsados diretamente. Neste caso, as pessoas podem dirigir-se à CNS e é-lhes entregue um cheque do valor em causa. O dinheiro pode depois ser levantado nos correios.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.