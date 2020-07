Excesso de velocidade e condução sob o efeito de álcool continuam a ser as principais causas dos acidentes rodoviários no Grão-Ducado.

Até maio, 14 pessoas já morreram nas estradas no Luxemburgo

Entre janeiro e maio, 14 pessoas morreram vítimas de acidentes rodoviários no Luxemburgo.

O balanço foi divulgado pelo ministro da Mobilidade, François Bausch, que afastou qualquer interferência do confinamento nas estatísticas recolhidas nas estradas luxemburguesas. Na base do raciocínio, explica, está o facto do maior número de acidentes continuar a registar-se durante o verão e o outono e não nos meses de primavera, entre março e maio.

As principais causas dos acidentes rodoviários continuam a ser a condução sob o efeito de álcool e o excesso de velocidade. Assim, a implementação de radares nas estradas vai continuar no centro das medidas do Governo no âmbito segurança rodoviária, assim como a aposta em campanhas de sensiblização.

A avaliação do impacto destas medidas só poderá ser avaliada no fim do ano.

Só no ano passado 22 pessoas morreram na estrada. Em 2018 foram 36.





