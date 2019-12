O objetivo é manter os consumidores afastados do mercado ilícito. O ministro da Saúde comprometeu-se a apresentar a proposta no primeiro mês do ano.

Até janeiro há projeto de lei para legalizar a Cannabis

O objetivo é manter os consumidores afastados do mercado ilícito. O ministro da Saúde comprometeu-se a apresentar a proposta no primeiro mês do ano.

Os atrasos sucessivos da entrada do projeto lei na Câmara dos Deputados, previsto para o outuno, justifica-se não só com o acidente cardíaco de Felix Braz - impulsionador da medida - mas também com as discussões a nível ministerial e com os países vizinhos.

A justificação foi apresentada pelo Ministro da Saúde. "Foram identificadas muitas implicações, particularmente no que diz respeito às relações com os nossos países vizinhos", esclareceu Étienne Schneider na conferência de imprensa em que se comprometeu a apresentar a proposta no primeiro mês do ano.

"Com muita sorte, ainda poderei apresentar a conta pessoalmente ao Conselho do BCE. Mas não é de excluir que o meu sucessor herde essa tarefa", sublinhou o ministro que está a preparar a saída do governo.

De acordo com o Le Quotidien, o Luxemburgo deve inspirar-se fortemente no modelo aplicado pelo Canadá onde, desde de outubro de 2018, os adultos podem comprar e consumir legalmente cannabis recreativa.

O objectivo do primeiro-ministro Justin Trudeau é comparável ao do governo luxemburguês: manter os consumidores afastados do mercado ilícito, reduzir de forma determinada os perigos mentais e físicos associados à cannabis e combater o crime a nível da oferta.

Ao que tudo indica, a carga tributária e a burocracia são os dois dos fatores que estão a dificultar o processo. Só no Grão-ducado há cerca de 400 concessionários aptos para a venda de cannabis.