Até agora, nenhum aluno foi infetado pela covid-19 no transporte entre casa e escola. A garantia é do ministro da Educação, Claude Meisch, ouvido hoje no Parlamento sobre o arranque do novo ano letivo.

Até agora nenhum aluno foi infetado durante o transporte escolar

Diana ALVES Até agora, nenhum aluno foi infetado pela covid-19 no transporte entre casa e escola. A garantia é do ministro da Educação, Claude Meisch, ouvido hoje no Parlamento sobre o arranque do novo ano letivo.

A garantia de Meisch surgiu na sequência de questões por parte da oposição sobre o transporte escolar. Ora, segundo o ministro, para já, não há razão para preocupação.

Quanto às escolas, o ministro da Educação sublinhou, mais uma vez, que as infeções no meio escolar são “muito raras”, o que explica o porquê de algumas das medidas em vigor no âmbito da pandemia.

"Poderemos ter que fechar todas as escolas, numa determinada região" Mas só "em casos excecionais" e se todas as outras atividades em que os jovens se podem encontrar forem encerradas, diz o ministro da Educação, Claude Meisch em entrevista ao Contacto.

Note-se que a lei permite a alunos e professores que tenham tido contacto com um caso de covid-19 e estejam em quarentena entrar na escola.

No entanto, para isso, é necessário que se trate de um caso isolado e que a infeção não provenha do meio escolar.

A pessoa em quarentena tem, “imperativamente”, de usar a máscara. Além da escola, não são permitidas outras deslocações.Porém, a partir do momento em que duas ou mais pessoas são colocadas em quarentena, toda a turma fica em quarentena.

Um dia depois, escolas luxemburguesas já têm alunos em isolamento Ao todo 139 alunos entre os três e os 20 anos acusaram positivo no teste à covid-19 antes de voltarem às aulas.

O novo ano letivo arrancou na semana passada, envolto em ansiedade e preocupação face à pandemia do novo coronavírus.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.