A inspeção anual aos faróis e pneus arranca na próxima segunda-feira, dia 15, e prolonga-se até 16 de novembro.

Até 16 de novembro: Inspeção a faróis e pneus arranca na segunda-feira

As autoridades luxemburguesas aconselham os automobilistas a preparar os seus veículos para as más condições da estrada durante a época de inverno. Nevoeiro, chuvas e folhas mortas no chão podem constituir um real perigo se os pneus e os faróis do carro estiverem em mau estado.

A inspecção anual aos faróis e pneus arranca na próxima segunda-feira, dia 15, e prolonga-se até 16 de novembro.

A inspeção é gratuita e pode ser feita no Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), nos centros de “contrôle technique” em Sandweiler, Esch-sur-Alzette e Wilwerwiltz, e em várias oficinas do Grão-Ducado. No final, caso o carro não apresente problemas, as oficinas emitem um certificado de conformidade.

A partir de 16 de novembro, a polícia vai efetuar operações de fiscalização nas estradas. Em caso de neve ou gelo, quem não circular com pneus de inverno e em condições de segurança arrisca-se a uma multa de 74 euros. Recorde-se que desde 2012 é obrigatória a utilização de pneus de inverno em caso de neve ou gelo.

Nos casos dos faróis, a polícia grã-ducal pode fazer uma advertência verbal e dar três dias ao infrator para regularizar a situação.