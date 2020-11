O primeiro-ministro, Xavier Bettel, diz que não há "uma ameaça concreta" de ataques terroristas no país, e vai manter a vigilância em alerta 2, o segundo mais baixo no plano de segurança contra atentados.

Ataques terroristas. Luxemburgo mantém alerta de segurança em nivel 2

Susy MARTINS O primeiro-ministro, Xavier Bettel, diz que não há "uma ameaça concreta" de ataques terroristas no país, e vai manter a vigilância em alerta 2, o segundo mais baixo no plano de segurança contra atentados.

Após os atentados terroristas em Nice e Viena, os deputados do Partido Cristão Social (CSV), Laurent Mosar e Serge Wilmes questionaram o Governo se este reavaliou a ameaça terrorista para o território luxemburguês.

Segundo o primeiro-ministro, após os recentes incidentes na Europa, o grupo de coordenação em matéria de luta contra o terrorismo reuniu-se afim de analisar a situação, com os elementos que dispõe atualmente para avaliar a ameaça no Luxemburgo.

Xavier Bettel diz que o grupo de coordenação emitiu um parecer ao Governo em que recomenda a manutenção do nível 2 de alerta, o que significa que “a ameaça é real, mas não concreta”. O chefe do Executivo acrescenta que as autoridades vão continuar a seguir e a analisar a evolução da situação de forma contínua.

A escala de ameaça de atentados tem cinco graus, sendo o quinto, "ameaça iminente", o mais grave, ativando-se apenas quando as forças de segurança acreditam que está iminente um atentado terrorista.

Segundo o primeiro-ministro, embora o nível de alerta se mantenha inalterado, as autoridades policiais adotaram um dispositivo de proteção nos pontos sensíveis, tendo em conta os atentados terroristas recentes na Europa.



