Dois indivíduos recorreram a facas para roubar dois smartphones na praça da Gare no sábado à noite.

Insegurança

Ataque violento numa paragem de eléctrico na Gare

Redação Dois indivíduos recorreram a facas para roubar dois smartphones na praça da Gare no sábado à noite.

Passava puco das 21:00 da noite de sábado quando dois homens viram o seus smartphones arrancados das mãos por dois homens desconhecidos, com cerca de trinta anos, vestidos de preto. Quando ripostaram, os dois atacantes puxaram de facas e ameaçaram-nos. Uma das duas vítimas recusou-se a ser intimidada e desencadeou-se uma luta, que resultou na recuperação dos telemóveis roubados. Os dois indivíduos fugiram então na direcção da Rua Joseph Junck. Uma das vítimas reparou que a sua carteira tinha sido roubada. Uma das facas utilizadas foi encontrada no local. Felizmente, ninguém ficou ferido no ataque.

Há mais crime no Luxemburgo. Homicídios e assaltos violentos batem recordes As estatísticas criminais relativas ao ano de 2022 foram apresentadas esta quarta-feira.

No final de Março, um ataque violento semelhante ocorreu numa paragem de eléctrico perto da rotunda da Serra em Kirchberg: três jovens ameaçaram dois outros com uma faca para entregarem os seus telemóveis, auscultadores e baterias.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.