Quatro pessoas atacaram o jovem, na segunda-feira à tarde, enquanto este conduzia na estrada de Thionville.

Crime

Ataque violento. Jovem esfaqueado várias vezes em Bonnevoie

Redação Quatro pessoas atacaram o jovem, na segunda-feira à tarde, enquanto este conduzia na estrada de Thionville.

O ataque aconteceu na segunda-feira à tarde, pelas 16h30, no bairro de Bonnevoie. Um jovem conduzia na estrada de Thionville quando foi esfaqueado várias vezes dentro do seu veículo por quatro pessoas que com ele viajavam.

Segundo a polícia luxemburguesa, os agressores fugiram rapidamente e ainda não foram encontrados. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o homem ainda consciente, apesar dos ferimentos. Foi transportado de ambulância para o hospital.

O Ministério Público do Luxemburgo foi informado e pediu aos peritos forenses que efetuassem a recolhas de provas que possam identificar os agressores. Foi apresentada uma queixa e aberta uma investigação.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.