Ataque terrorista em Belval, mas é apenas uma simulação

Este sábado, a área em redor à Rockhal de Belval vai ser palco de explosões, tiros, pessoas em pânico e da intervenção das forças de segurança. Felizmente, será apenas um exercício, organizado pelo Alto Comissariado para a Proteção Nacional do Luxemburgo.

Este sábado, dia 12 de janeiro, vai ser realizada uma simulação de um ataque terrorista na Rockhal, em Belval. Entre as 13h e as 16h, a área ao redor da sala de concertos vai ser palco de “tiroteios e explosões que irão provocar muitas vítimas, feridos em fuga, reféns e a intervenção das forças policiais e de resgate", anunciou o Gabinete do Alto Comissariado para a Proteção Nacional do Luxemburgo.

Área em que vai ser realizada a simulação do ataque

A simulação vai contar com a presença de 1.100 figurantes e vários membros da polícia, bombeiros e militares destacados para este exercício, que deverá permitir "testar o plano do governo de vigilância nacional contra as ameaças de ataques terroristas" e recordar um cenário infeliz que ocorreu no passado: o Bataclan.

Várias ruas de Belval vão estar fechadas em Belval, mas as lojas vão-se manter abertas assim como a estação de comboios.

