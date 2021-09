Laurent Jossart defende que a reação do animal foi "proporcional às ações do agressor, cujos ferimentos foram menores de acordo com as informações".

Ataque na capital

Diretor da G4S. Incidente com cão foi "autodefesa" e "proporcional" à ação do agressor

O incidente que envolveu um cão patrulha da empresa de segurança privada que patrulha a capital no passado sábado continua a causar polémica. Depois da burgomestre da capital do Luxemburgo ter dito que o que o homem agredido pelo animal terá "provocado tanto o cão como o seu mestre " e "pontapeado o animal", o diretor-geral da G4S alinha-se com a autarquia na versão dos factos. Em declarações à RTL Laurent Jossart falou sobre o incidente e garantiu que se tratou de "autodefesa".

Segundo a versão do relatório dos agentes, estes foram insultados mas "como são treinados para não responder a provocações, mantiveram a distância (40 metros segundo o relatório interno)". No entanto, o homem em questão, cuja identidade não foi revelada, voltou-se e "ameaçou-os com uma cadeira".

Foi aí que uma segunda patrulha foi chamada ao local. "Tentámos acalmar o indivíduo, que estava alcoolizado", referiu ainda o diretor-geral, "mas este voltou a provocar a equipa, agora "com uma arma de fogo", de acordo com o testemunho dos oficiais. Neste momento, os seguranças chamaram a polícia.

Durante toda esta altercação, "o cão foi ficando muito exaltado", continuou o diretor-geral do G4S, e quando o homem tentou agredir um dos agentes, "este libertou-se da mordaça e agarrou o agressor pela coxa", num gesto "dissuasor" e de "autodefesa". Em seguida, o homem terá dado um pontapé ao cão e "o resto é o que se vê nas redes sociais", acrescentou ainda o diretor-geral.

Em resposta ao partido déi Lénk - que afirmou que as imagens demonstravam que os agentes não souberam lidar com a situação - Laurent Jossart saiu em defesa da sua equipa e garantiu que o segurança envolvido tem "mais de dez anos como agente e cerca de metade como tratador de cães", tendo treinado na Bélgica. "O nosso pessoal está treinado em autodefesa e o que o cão fez foi autodefesa". "Foi uma reação proporcional às ações do agressor, cujos ferimentos foram menores, de acordo com as informações".

O incidente já motivou uma questão parlamentar do déi Gréng que pediu esclarecimentos e comentários aos ministros da Justiça, da Segurança Interna e da Agricultura.

Como confirmado pela burgomestre da capital, a G4S deverá manter o contrato para patrulhar as principais artérias da cidade do Luxemburgo até 1 de novembro, apesar do pedido do déi Lénk para a rescisão imediata. Mas resta saber agora se o contrato será renovado.

Esta nunca foi uma contratação consensual. À data, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, chegou a considerar a privatização do setor da segurança como "inaceitável", considerando que a presença de agentes no terreno é da competência da polícia.

Kox não quis comentar o incidente com o cão patrulha sem o inquérito estar concluído, mas aproveitou o momento para reforçar a ideia de que apesar da polícia não conseguir resolver o problema de insegurança crescente, esta não pode ser na forma de uma força policial paralela. "Isso vai contra o estado de direito", disse à rádio 100.7.

