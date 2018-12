O principal suspeito do atentado em Estrasburgo na terça-feira passada, Cherif Chekatt, está a ser procurado pela polícia luxemburguesa.

Ataque em Estrasburgo. Fugitivo procurado no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS O principal suspeito do atentado em Estrasburgo na terça-feira passada, Cherif Chekatt, está a ser procurado pela polícia luxemburguesa.

O fugitivo Cherif Chekatt, suspeito de ser o autor do tiroteio no mercado de Natal em Estrasburgo, está a ser procurado pela polícia luxemburguesa, informaram hoje as autoridades. O homem mede 1,90 m e terá ficado ferido numa troca de tiros antes de abandonar o local do ataque. O francês de 29 anos cometeu, aliás, um delito no Grão-Ducado em 2012, mais precisamente um assalto com arrombamento.





Foto: Polícia Grã-Ducal

A polícia do Grão-Ducado lançou o apelo a testemunhas, divulgando a fotografia do suspeito, a mesma que as autoridades francesas já tinham emitido na quarta-feira à noite. As autoridades nacionais recomendam vigilância à população, lembrando que se trata de um indivíduo perigoso. O homem mede 1,90 m e terá ficado ferido numa troca de tiros antes de abandonar o local do ataque.



Em caso de suspeita, as autoridades aconselham a ligar para o 113, número de emergência nacional. O atentado alegadamente levado a cabo Cherif Chekatt, na terça-feira à noite causou a morte e duas pessoas e uma terceira encontra-se em morte cerebral.



Entretanto o governo luxemburguês garantiu ontem à RTL que não há residentes luxemburgueses entre as vítimas. A polícia alemã intensificou o controlo nos postos fronteiriços com a França horas depois do ataque.











