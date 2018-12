O suspeito do tiroteio em Estrasburgo, Chérif Chekatt, é "conhecido pelas autoridades luxemburguesas". É o que revela o Governo num comunicado divulgado esta tarde.

Atacante de Estrasburgo tinha cometido assalto no Grão-Ducado

O francês de 29 anos é conhecido pelas autoridades judiciais luxemburguesas por um "delito comum" cometido no Grão-Ducado em 2012, mais precisamente um assalto com arrombamento. O primeiro-ministro, Xavier Bettel, reuniu esta quarta-feira o grupo de coordenação em matéria de luta contra o terrorismo (GCT). O GCT decidiu manter o nível de alerta 2, o segundo mais baixo no plano de segurança contra atentados ("VIGILNAT"), porque considera que não há uma ameaça terrorista "plausível e concreta".

Contudo, o policiamento e as medidas de segurança vão ser reforçados nos locais públicos de grande concentração de pessoas. Em Estrasburgo, as autoridades continuam à procura do autor do tiroteio de ontem à noite que ainda não foi localizado. Segundo as autoridades trata-se de Chérif Chekatt.

Um tiroteio ontem à noite, no oeste de Estrasburgo, perto do mercado de Natal, causou pelo menos três mortos e 12 feridos. As autoridades do Grão-Ducado já confirmaram que não há luxemburgueses entre as vítimas.



Segundo a especialista em terrorismo islâmico e diretora do SITE Intelligence Group, Rita Katz, o ataque poderá ter ligações ao Estado Islâmico. "Baseado nos outros ataques no Ocidente reivindicados pelo Estado Islâmico, e a forma como a comunidade de apoiantes tem estado a celebrar, parece óbvio que o Estado Islâmico ou a Amaq [a revista do ISIS] possa reivindicar a responsabilidade do tiroteio de Estrasburgo, escreveu a diretora do SITE.

