Um homem de origem argelina tentou invadir uma esquadra armado de uma faca, enquanto gritava: "Alá é grande". O incidente passou-se dias depois de se ter assinalado um ano dos mortíferos atentados terroristas em Barcelona.

Atacante com uma faca abatido numa esquadra de Barcelona

Um homem de origem argelina tentou invadir uma esquadra armado de uma faca, enquanto gritava: "Alá é grande". O incidente passou-se dias depois de se ter assinalado um ano dos mortíferos atentados terroristas em Barcelona.

A polícia autonómica catalã abateu às seis das manhã de segunda-feira um homem que entrou na esquadra de Cornellà de Llobregat (Barcelona) armado com uma faca e que entrou a gritar Allahu Akbar (Deus é grande). O homem conseguiu chegar até à receção da esquadra, tendo sido posteriormente abatido por um mosso d'esquadra.

A polícia regional da Catalunha (Mossos d’Esquadra) está a tratar como “atentado terrorista” o ataque de hoje à esquadra de Cornellà, em Barcelona, em que o atacante foi abatido.

O comissário da polícia regional Rafael Comes, “número dois” da polícia de Barcelona, disse numa conferência de imprensa que o atacante, armado de uma faca gritou “Alá” e outras palavras que os polícias não compreenderam.

Segundo o comissário, o atacante lançou-se na direção de um agente demonstrando uma vontade “claramente homicida”.

O responsável disse por outro lado que não há qualquer indício, até ao momento, de que o ataque esteja relacionado com os atentados de há um ano em Barcelona e Cambrills, que fizeram 16 mortos.

O ataque ocorreu pouco antes das 06:00 locais (06:00 no Luxemburgo), em Cornellà de Llobregat, nos arredores de Barcelona (nordeste de Espanha).

Seguindo o comissário, a porta de segurança da esquadra estava fechada no momento do ataque, mas o suspeito tocou repetidamente para entrar e falou com os agentes através de um intercomunicador.

Depois de decidirem deixá-lo entrar, ele sacou uma “faca grande” e arremeteu contra os agentes.

O atacante abatido tinha 29 anos, era de origem argelina, chamavas-se Abdelouahab Taib, tinha nacionalidade espanhola, não possuía antecedentes criminais e residia perto da esquadra.

Comes disse que a polícia está a investigá-lo e que aguarda um mandado judicial para fazer buscas no apartamento em que residia.