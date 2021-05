As pessoas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca não podem escolher outra vacina na toma segunda dose. Esta é a indicação até agora divulgada pelas autoridades.

AstraZeneca. Quem teve graves complicações pode vir a tomar segunda dose de outra marca

No entanto, um membro do Governo faz agora referência a uma exceção. Segundo explicou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar ao partido ADR, a segunda dose poderá ser administrada com outro fármaco, caso as pessoas "tenham tido complicações graves durante a primeira dose".

Paulette Lenert lembrou na sua resposta que o efeito secundário associado à trombose, após a primeira dose da AstraZeneca, é "raro, mas perigoso". A governante explicou ainda que se as complicações não ocorrerem a após a primeira injeção da vacina, "é muito improvável que possa ocorrer durante a segunda dose".

Segundo Paulette Lenert, os primeiros dados do estudo sobre a combinação de diferentes vacinas (mix & match) deverão ser divulgados nas próximas semanas. Nessa altura, a ministra da Saúde tomará uma posição sobre esta matéria.

Recorde-se que a França e a Alemanha (temporariamente) permitem a combinação de diferentes fármacos.



