O Luxemburgo começou na segunda-feira a vacinar as primeiras pessoas com a vacina da AstraZeneca.

AstraZeneca já é administrada no Luxemburgo

Susy MARTINS O Luxemburgo começou na segunda-feira a vacinar as primeiras pessoas com a vacina da AstraZeneca.

Depois do fármaco da Pfizer/Biontech e da Moderna, as equipas de vacinação também já estão a utilizar a terceira vacina autorizada na União Europeia.

A vacina AstraZeneca é apenas administrada a pessoas com menos de 65 anos de idade. Esta foi uma recomendação do Conselho Superior para as Doenças Infecciosas e que foi retida por parte do governo.

O Ministério da Saúde sublinha, numa publicação no Facebook, que uma das vantagens desta vacina, é a sua conservação, podendo ser armazenada a temperaturas entre os 2 e 8 graus. O produto da AstraZeneca pode assim ser armazenado num frigorífico clássico, como aquele que temos em casa.

Segundo uma estimativa do governo, publicada no mês de janeiro, o Luxemburgo espera vacinar mais de 207 mil pessoas com a vacina AstraZeneca. Mas os números vão variando consoante a capacidade de produção por parte da farmacêutica, como também do abastecimento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.