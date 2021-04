Ministra da Saúde revelou dados sobre as pessoas que tomaram o fármaco da farmacêutica sueco-britânica.

AstraZeneca. Apenas 668 recusaram vacina no Luxemburgo, num total de 37.000

Susy MARTINS Ministra da Saúde revelou dados sobre as pessoas que tomaram o fármaco da farmacêutica sueco-britânica.

A vacina AstraZeneca foi proposta, até agora, a 37.319 pessoas, sendo que 668 pessoas a recusaram, ou seja uma taxa de renúncia de 1,78%. Os dados foram revelados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, numa resposta parlamentar do deputado do Partido Cristão Social (CSV), Marc Spautz.

A desconfiança à volta do fármaco por parte da população surgiu sobretudo depois dos casos "raros" do coágulos sanguíneos registados na Europa, um sentimento que não parece ser partilhados pelos residentes no Luxemburgo.

Na resposta Paulette Lenert salientou que o risco de efeitos secundários é "extremamente pequeno", sobretudo em comparação com o risco de mutação do vírus que provoca a covid-19 e do possível surgimento de variantes mais difíceis de combater.

Na resposta parlamentar fica-se ainda a saber que em caso de complicações devido a uma vacina, é o Estado que assume essa responsabilidade, assegurada agora também para as pessoas entre os 30 e os 54 anos que se inscreveram para tomar voluntariamente a vacina da AstraZeneca.

18.000 pedidos para receber vacina da AstraZeneca em menos de 24 horas Até às 10h desta quinta-feira, a média era de 1.125 inscrições por hora.

Atualmente, há quatro marcas de vacinas contra a covid-19 disponíveis na União Europeia e no Grão-Ducado: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca (denonimada Vaxzevria) e Johnson & Johnson (denominada Janssen). Até à data, mais de 176.432 doses contra a covid-19 já foram administradas no Grão-Ducado. O país encontra-se atualmente na fase 5 da campanha de vacinação, num total de seis fases.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.