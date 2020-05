"São sobretudo as pessoas que trabalham numa situação administrativa irregular e as que trabalham ocasionalmente com contratos temporários que têm agora dificuldades em cobrir estas despesas de contribuição", avança a ASTI.

ASTI pede suspensão do seguro social voluntário

Ana Patrícia CARDOSO

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) volta a apelar ao Governo que tenha em especial consideração as pessoas mais afetadas pela atual pandemia de covid-19.

Depois de reivindicar medidas excecionais para trabalhadores precários, a ASTI pede agora ao Governo que suspenda a obrigação de pagar o seguro social voluntário. Este é um regime de seguro que é muito utilizado pelos trabalhadores em situações precárias.

Muitas pessoas que contribuem para o seguro voluntário já não têm meios para os financiar e arriscam-se, após dois meses de não pagamento de contribuições, a perder todos os seus direitos de cobertura na Caixa Nacional de Saúde (CNS).

"São sobretudo as pessoas que trabalham numa situação administrativa irregular e as que trabalham ocasionalmente com contratos temporários que têm agora dificuldades em cobrir estas despesas", avança a ASTI em comunicado, pedindo a suspensão da "obrigação de pagar contribuições voluntárias de seguro durante todo o período de crise e, pelo menos, dois meses após a mesma."



A associação considera que "estes trabalhadores têm tanto direito a ser apoiados como os empregadores a quem acabou de ser concedida uma suspensão da obrigação de pagamento através de oficiais de justiça, bem como juros e multas sobre as contribuições não pagas. Trata-se de uma questão de saúde pública e de solidariedade para com os trabalhadores precários, que são as primeiras vítimas das consequências económicas da situação sanitária".







